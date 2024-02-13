АВТОВАЗ потерял лидерство на одном из важных рынков

Lada уступила первое место по продажам в Петербурге брендам Geely и Haval

В Северной столице сменился лидер по продаже новых легковых автомобилей. Долгое время лидирующую позицию в Санкт-Петербурге удерживала Lada, в 2023 году продажи составили внушительные 8594 новых автомобилей. Но в январе 2024 года ее обогнали сразу две китайские марки – Geely и Haval, сообщает источник со ссылкой на данные «Автостат Инфо».

И неудивительно: ежемесячные объемы продаж у брендов из КНР выросли, соответственно, на 132,4% и 58,7%, до 509 и 492 проданных машин. АВТОВАЗ же за год смог увеличить питерские продажи только на 2%, до 414 автомобилей за нынешний январь. Справедливости ради отметим, что сильная позиция АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге – скорее, веяние последнего времени: традиционно столичные продажи (ни в Петербурге, ни тем более в Москве) сильной стороной отечественного бренда не были.

Вслед за Ладой в списке январских предпочтений петербуржцев оказались Chery, Changan, Exeed, Tank, Omoda, Li Xiang и Kia. Общий объем продаж по сравнению с прошлым январем вырос на 34,6% (до 3543 машин), причем иномарки увеличили долю до 87,8%, а отечественные – снизили с 19 до 12,2%.

Эксперты говорят, что «китайцы» подросли в продажах ввиду скидок, объявленных после массового затоваривания складов в конце прошлого года. Однако скидочный бум уже позади, а у АВТОВАЗа, в свою очередь, есть «козырь в рукаве»: перезапущенная в январе программа господдержки.

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Источник: Автостат Инфо, Ведомости