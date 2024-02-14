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Костромин: бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность

Стало известно, почему бывший завод Nissan снова отошел под контроль государства

Бывший завод Nissan в Петербурге снова вернулся в собственность российского государства. В 2023 году предприятие было передано АВТОВАЗу, сейчас оно отошло в собственность госинститута. Об этом в ходе конференции аналитического агентства «Автостат» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин.

«Санкт-Петербург, который пришел к нам в конце 2022, в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская», — уточнил вице-президент.
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Источник, близкий к АВТОВАЗу, рассказал РБК, что завод станет собственностью государственного автомобильного и автомоторного института ФГУП «НАМИ» (подведомственен Минпромторгу). Этот институт в 2022 году выкупил завод у Nissan за символическую цену с условием обратного выкупа в течение последующих шести лет. Официальных комментариев на этот счет не дали ни Минпромторг, ни АВТОВАЗ.

Однако, по мнению экспертного сообщества, благодаря смене собственника предприятие обезопасит себя от возможных санкций. Допускается, что в дальнейшем завод останется в госсобственности и в его цехах наладят контрактную сборку для Chery, или НАМИ возложит функции оперативного управления на китайского партнера.

Источник: rbc.ru

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Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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