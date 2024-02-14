Владельцев Kia Telluride в США пригласят в сервис для замены дефектного механизма

Компания Kia отзовет из-за дефекта почти 3000 кроссоверов Telluride

Компания Kia отзовет партию новых кроссоверов Kia Telluride из-за обнаруженного дефекта. Для замены клапанного механизма в сервис пригласят владельцев 2872 кроссоверов 2024 модельного года.

Выяснилось, что из-за дефектных пружин клапанов двигателя шатун может пробить блок цилиндров. Отмечается, что выявленный дефект затрагивает Kia Telluride с моторами V6. Их производством занимается завод Kia Motor Manufacturing Georgia в Вест-Пойнте, штат Джорджия (США). Речь идет о периоде с 1 октября по 6 декабря 2023 года.

Отзыву предшествовали жалобы автовладельцев на проблемы с двигателем. Первые обращения поступили в конце октября прошлого года. Есть информация о минимум 83 кроссоверах с обнаруженной проблемой, причем у 47 из них пришлось даже заменить мотор.

На фоне инцидента на предприятии была создана специальная комиссия, которая в ходе расследования обнаружила дефект пружин клапанов двигателя V6. Их поставляла на завод компания из Южной Кореи Daewonkangup.

В частности, выяснилось, что усталостное растрескивание приводит к разрушению клапанных пружин во время движения. После хлопка из-под капота появляется дым. Теперь в ходе отзывной кампании предстоит заменить на всех кроссоверах дефектный клапанный механизм.

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Источник: 110km.ru