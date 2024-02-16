Как правильно ответить на вопрос 18 билета 1 ПДД-2024: верный только один вариант

Эксперт объяснил, при каких неисправностях автомобиля на нем можно ездить

Единственный дефект, при котором эксплуатация автомобиля разрешена без ограничений, – это неработающий стеклоподъемник, пояснил руководитель Учебного центра «ИБФ-Безопасность» Егор Зубец.

В билете №1 предлагается четыре варианта ответа на 18-й вопрос – когда можно ездить на автомобиле:

не работают запорные устройства топливных баков;

не работают механизм регулировки и фиксирующее устройство сиденья водителя;

не работает устройство обдува ветрового стекла;

не работает стеклоподъемник – это правильный ответ.

Зубец напомнил, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу новый перечень неисправностей, и если инспекторы ГИБДД обнаружат их, водителю грозит штраф 500 рублей по ст. 12.5. КоАП, а в некоторых случаях автовладельцу запретят ездить на автомобиле, пока он не устранит неисправность.

«При износе и повреждении систем автомобиля официально выделяют две основные группы неисправностей. К ним относятся дефекты, при которых эксплуатация запрещена или временно допустима», – подчеркнул эксперт.

Перечень неисправностей

В перечень включены 10 параметров: тормозная система, рулевое управление, устройства освещения и световой сигнализации, обзорность транспортных средств, колеса и шины, сцепные устройства, удерживающие системы пассивной безопасности, двигатель, прочие элементы конструкции и оборудование, комплектность транспортного средства.

Но иногда, несмотря на неисправность, эксплуатация автомобиля допустима, но только временно.

Неполадки «второго порядка»

К числу неисправностей «второго порядка» относятся: неработающие стеклоомыватели, остаточная высота рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) менее 1,6 мм, внешние повреждения шин, дефекты выхлопной системы, неработающий звуковой сигнал, невозможность фиксации ремня безопасности в замке, наличие на стеклах, за исключением задних, покрытий, создающих зеркальный эффект, если это не предусмотрено производителем, неработающие пробки топливных баков, неисправность или отсутствие устройств обдува ветрового стекла, способ и место его крепления.

Наказание водителю

Согласно ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ автомобиль отправят на штрафстоянку, если будет неисправна тормозная система, за исключением стояночного тормоза, рулевого управления или сцепного устройства (в составе автопоезда).

Кроме того, согласно п. 9.7 запрещено ездить на автомобиле, оборудованном устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, а также если на него нанесены специальные цветографические схемы. За это нарушение в рамках ч. 4-6 ст. 27.13 КоАП РФ предусмотрено лишение прав на срок до 2 лет с конфискацией этих устройств.

Если в конструкцию автомобиля будут внесены изменения, не предусмотренные производителем (п. 9.10), владелец не только заплатит штраф в размере 500 рублей – инспектор ДПС выпишет ему предписание о том, чтобы демонтировать незаконно установленное оборудование или устранить изменения в течение 10 дней. В противном случае машину снимут с учета в ГИБДД.

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Источник: autonews.ru