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Четверо мужчин попытались украсть кабель из аэропорта Воронежа

Полиция поймала граждан Узбекистана, расхищавших воронежский аэропорт

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция Воронежа недалеко от аэропорта остановила Газель. В машине находились четверо мужчин, а в кузове обнаружились отрезки медного кабеля. Мужчины оказались гражданами Узбекистана, работавшими на стойке нового терминала аэропорта. Их доставили в дежурную часть.

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«Предварительно установлено, что подозреваемые вынесли со склада, расположенного на стройплощадке, отрезки медного электрического кабеля, погрузили в автомобиль и планировали вывезти их в лесной массив возле поселка Рыбачий, чтобы впоследствии распорядиться похищенным по своему усмотрению», – сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Общий вес вывезенного медного кабеля различного сечения составил 250 кг, а общая длина – 638 метров. В преступлении задержанные признались и раскаялись. Их заключили под стражу и завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
19.02.2024
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