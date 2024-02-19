Четверо мужчин попытались украсть кабель из аэропорта Воронежа
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция Воронежа недалеко от аэропорта остановила Газель. В машине находились четверо мужчин, а в кузове обнаружились отрезки медного кабеля. Мужчины оказались гражданами Узбекистана, работавшими на стойке нового терминала аэропорта. Их доставили в дежурную часть.
«Предварительно установлено, что подозреваемые вынесли со склада, расположенного на стройплощадке, отрезки медного электрического кабеля, погрузили в автомобиль и планировали вывезти их в лесной массив возле поселка Рыбачий, чтобы впоследствии распорядиться похищенным по своему усмотрению», – сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Общий вес вывезенного медного кабеля различного сечения составил 250 кг, а общая длина – 638 метров. В преступлении задержанные признались и раскаялись. Их заключили под стражу и завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ.
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Источник: МВД Медиа
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