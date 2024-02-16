В портах США застряли тысячи автомобилей концерна Volkswagen

Машины Porsche, Audi и Bentley заблокированы в портах США из-за деталей из КНР

Согласно сообщениям СМИ, тысячи автомобилей Volkswagen Group застряли в американских портах. Среди них Porsche, Bentley и Audi. По данным из Financial Times, проблема связана с обнаружением компонента, который нарушает законодательство о принудительном труде.

Представитель VW объявил в среду вечером, что появились таможенные проблемы в поставках автомобилей из портов к дилерам. Это может привести к задержкам поставок авто частным клиентам до конца марта. Как уточнили в компании, причиной стали небольшие электронные компоненты в блоках управления, которые будут заменены, как только появятся необходимые детали. Заменить эти компоненты придется из-за их происхождения из Западного Китая.

Volkswagen не был в курсе происхождения данных компонентов до тех пор, пока об этом не сообщил поставщик. Эти компоненты были закуплены им у дальнего поставщика, находящегося в самом конце цепочки поставок.

После обнаружения проблемы VW немедленно проинформировал об этом американские власти. США запрещают импорт продукции, изготовленной в регионе Синьцзян-Уйгур, так как считается, что там используется принудительный труд.

В настоящее время Фольксваген обсуждает с партнером по совместному предприятию SAIC будущие направления деятельности в провинции Синьцзян. Среди различных сценариев в том числе выход концерна VW из СП.

Однако вывод активов из этого региона может оказаться затруднительным, поскольку китайские власти болезненно реагируют на подобные инициативы.

Пекинское министерство иностранных дел уже отметило, что немецким компаниям следует избегать обмана в связи с дезинформацией о ситуации в Синьцзяне. Китайские власти утверждают, что сообщения о наличии принудительного труда в регионе Синьцзян являются «ложью столетия», придуманной противниками Китая с целью дискредитации страны.

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Источник: Spiegel.de