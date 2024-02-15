Новый 7-местный семейный кроссовер: цены и комплектации

Китайская Geely объявила цены на новый 7-местный кроссовер Okavango в России

Geely Okavango доступен в двух комплектациях – Luxury и Flagship – и оснащен 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 200 л. с. и 7-ступенчатым преселективным роботом.

У автомобиля 7-местный салон с посадочной формулой 2 + 3 + 2. Объем багажного отделения составляет 227 л, при сложенных креслах третьего ряда – 628 л, а при сложенных сиденьях второго и третьего достигает внушительных 2360 литров.

В комплектации Luxury (стоимостью 3 449 990 рублей) кроссовер оснащен светодиодной оптикой, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, рейлингами на крыше, мультифункциональным кожаным рулевым колесом, регулируемым по вылету и высоте.

Имеется двухзонный климат-контроль, а сиденье водителя оборудовано электрорегулировкой в шести направлениях.

В автомобиле предусмотрен бесключевой доступ, пуск двигателя кнопкой в салоне или дистанционно кнопкой на ключе, круиз-контроль, система кругового обзора 360°, задние датчики парковки, давления в шинах, освещения и дождя.

В салоне 10,25-дюймовая приборная панель и сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма.

Старшая версия Flagship дополнена системой мониторинга объектов в слепых зонах и предупреждения об опасности при открытии дверей, электронными помощниками при смене полосы следования и выезде задним ходом, а также системой предупреждения наезда сзади.

Автомобиль в этой комплектации имеет беспроводную зарядку для смартфонов, панорамную крышу с люком и электроприводом двери багажника с функцией бесконтактного открывания.

Цена модели в этом исполнении – 3 599 990 рублей.

Дата старта продаж Geely Okavango на российском рынке будет объявлена дополнительно.

Недавно в России, возле официального представительства марки, был замечен Geely Boyue Cool (младшая версия Atlas/Boyue L второго поколения). Есть вероятность, что компания изучает спрос на нашем рынке, и модель вскоре у нас появится. Если это случится, конкурировать она будет с официально ушедшими Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

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Источник: Geely