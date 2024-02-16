Стали известны планы отечественного производителя «Москвич» на 2024 год

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Мосеев: завод «Москвич» по итогам 2025 года может стать безубыточным

Российский автомобильный завод «Москвич» планирует собрать не более 35 тысяч машин при пороге безубыточности в 40 тысяч экземпляров. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Кологина — технологического партнера «Москвича», порог безубыточности для отечественного предприятия составляет 40 тысяч автомобилей в год.

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«Уровень безубыточности достигается на 40 тысяч автомобилей в год. В этом году мы ориентируемся на 30-35 тысяч машин», — уточнил гендиректор КАМАЗа.

Отмечается, что «Москвич» на протяжении 2023 года корректировал свои производственные планы на 2024 год. Еще в августе прошлого года анонсировался выпуск 44 тысяч автомобилей, но в конце ноября 2023 года директор по производству «Москвича» Олег Масляков сообщил, что актуальный план на 2024 год подразумевает 50 тысяч автомобилей.

На «Москвиче» выпускают посредством крупноузлового метода бензиновые кроссоверы «Москвич 3» с механической трансмиссией и вариатором, а также электрические кроссоверы «Москвич 3е» и лифтбэки «Москвич 6».

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
16.02.2024
Фото:АГН Москва
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