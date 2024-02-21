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Эти фичи спасут вам жизнь — назван топ-10 функций автомобиля

«Автостат»: водители отнесли гидроусилитель руля и airbag в топ-10 важных опций

Среди опций автомобиля есть необходимые, а есть и те, без которых можно обойтись. Такие выводы сделали специалисты «Автостата» в ходе опроса автовладельцев.

Наиболее полезными функциями россияне назвали гидро- или электроусилитель руля, а также подушки безопасности. За этот функционал проголосовали по 92% опрошенных. На второе место по важности участники опроса поставили центральный замок (89%). Чуть меньше опрошенных отдали предпочтение кондиционеру или климат-контролю.

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По мнению технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Алексея Рузанова, все функции в части безопасности должны быть в автомобиле в обязательном порядке. Речь идет об опциях, позволяющих спасать жизнь людей в случае ДТП, а также тех, которые делают автомобиль более управляемым и предсказуемым.

«По статистике, airbag (подушка безопасности) снижает риск тяжелых травм и смертей на 10-15% вдобавок к тем 70%, что обеспечивает ремень. Наличием такой опции точно не стоит пренебрегать», — подчеркивает эксперт.

Также самыми нужными опциями в автомобиле россияне назвали электростеклоподьемники (86%), противотуманные фары (79%), антипробуксовочную систему (78%), дисковые тормоза задних колес (77%). подогрев сидений (69%) и регулировку рулевой колонки по вылету (69%).

Рузанов относит антипробуксовочную систему и регулировку рулевой колонки по вылету к функциям, обеспечивающим комфорт и удобство водителю.

«Если стоимость автомобиля будет существенно ниже без этого набора опций, а бюджет ограничен, то можно от них отказаться. Противотуманные фары и подогрев сидений скорее относятся к обязательному набору функций. Мы живем в России, где полгода зима, а вторые полгода резко-континентальный климат с дождями и туманами. Данные опции важны именно для российского автовладельца», — подчеркивает Рузанов.

Директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов добавил к списку полезных всевозможные ассистенты в помощь водителю за их способность значительно повышать безопасность. Речь идет о системе экстренного торможения, системе контроля слепых зон, адаптивном круиз-контроле, системе предупреждения о выходе за пределы полосы движения и т.д.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / drobotdean
Количество просмотров 2
21.02.2024
Фото:freepik / drobotdean
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