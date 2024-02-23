#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW устанавливает в свои электрокары водородные элементы Toyota
23 февраля
BMW устанавливает в свои электрокары водородные элементы Toyota
BMW запустила тест испытательного парка машин...
Автобус или вездеход? Самые необычные вахтовки! (видео)
23 февраля
Автобус или вездеход? Самые необычные вахтовки! (видео)
В видеоролике показали разновидности...
ЧП на заводе Субару в Японии
23 февраля
Заводы Субару остановили из-за гибели рабочего
Три японских завода Субару ушли в простой из-за...

Заводы Субару остановили из-за гибели рабочего

Три японских завода Субару ушли в простой из-за несчастного случая

Смерть рабочего на одном из производственных предприятий Subaru в Японии на прошлой неделе заставила автопроизводителя временно приостановить производство автомобилей сразу на трех своих заводах.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

13 февраля 25-тонная пресс-форма упала на сотрудника, который работал на сборочном заводе Yajima в префектуре Гумма 35 лет. Этот 60-летний мужчина управлял краном с помощью пульта дистанционного управления, поднимая и перемещая с место на место массивные пресс-формы.

Прокуроры проверят камеры на дорогах

Одна из форм рухнула, прижав мужчину к другой пресс-форме. Вскрытие показало, что он умер от удушья.

Как пишут западные СМИ, остановка производства не позволит Subaru достичь намеченного увеличения производства. В 2016 году заводы Subaru выпустили 727 741 автомобиль, что является рекордом для компании. Этот показатель снизился до 570 416 единиц в 2020 году и 475 141 единицы в 2021 году. Но в 2023 году производство выросло до 608 327 единиц.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Subaru
23.02.2024
Фото:Subaru
Поделиться:
Оцените материал:
0