Заводы Субару остановили из-за гибели рабочего

Три японских завода Субару ушли в простой из-за несчастного случая

Смерть рабочего на одном из производственных предприятий Subaru в Японии на прошлой неделе заставила автопроизводителя временно приостановить производство автомобилей сразу на трех своих заводах.

13 февраля 25-тонная пресс-форма упала на сотрудника, который работал на сборочном заводе Yajima в префектуре Гумма 35 лет. Этот 60-летний мужчина управлял краном с помощью пульта дистанционного управления, поднимая и перемещая с место на место массивные пресс-формы.

Одна из форм рухнула, прижав мужчину к другой пресс-форме. Вскрытие показало, что он умер от удушья.

Как пишут западные СМИ, остановка производства не позволит Subaru достичь намеченного увеличения производства. В 2016 году заводы Subaru выпустили 727 741 автомобиль, что является рекордом для компании. Этот показатель снизился до 570 416 единиц в 2020 году и 475 141 единицы в 2021 году. Но в 2023 году производство выросло до 608 327 единиц.