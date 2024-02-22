Россияне начали скупать новые машины — цифры удивят
Начало года ознаменовалось бумом на авторынке: за январь было зарегистрировано 96 253 транспортных средства, и это на 58% больше, чем в первый месяц прошлого года, когда на учет было поставлено всего 60 860 единиц транспорта. Имеется в виду весь рынок целиком, с учетом коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов.
Серьезный прирост случился в сегменте легковушек – более 80 тысяч поставленных на учет машин и плюс 69% по отношению к январю-2023. В процентном соотношении лучше других вырос рынок пикапов (+ 75%), однако сам этот сегмент в РФ пока что довольно мал.
Так что более значимым видится оживление ы сегменте легкого коммерческого транспорта – более 5,5 тысячи единиц техники за нынешний январь против чуть более 4 тысяч годом ранее. Нарастил объемы и сегмент новых грузовиков, а вот на рынке автобусов пока наблюдается легкий спад.
Не спешат россияне покупать и подержанные машины – суммарная емкость этого рынка намного выше, чем у новых авто, но вот объемы регистраций в минувшем январе чуть ниже, чем годом ранее.
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Источник: Автостат Инфо
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