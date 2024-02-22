#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне начали скупать новые машины — цифры удивят
22 февраля
Россияне начали скупать новые машины — цифры удивят
В январе 2024 года в РФ зарегистрировали на 58%...
Залил герметик в масло – мотор накроется?
22 февраля
Залил герметик в масло – мотор накроется?
Эксперт «За рулем» объяснил, почему лучше не...
Дрифт по Дворцовой площади «входит в моду» у лихачей (видео)
22 февраля
Дрифт по Дворцовой площади «входит в моду» у лихачей (видео)
В Санкт-Петербурге арестован москвич,...

Россияне начали скупать новые машины — цифры удивят

В январе 2024 года в РФ зарегистрировали на 58% больше машин, чем годом ранее

Начало года ознаменовалось бумом на авторынке: за январь было зарегистрировано 96 253 транспортных средства, и это на 58% больше, чем в первый месяц прошлого года, когда на учет было поставлено всего 60 860 единиц транспорта. Имеется в виду весь рынок целиком, с учетом коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Серьезный прирост случился в сегменте легковушек – более 80 тысяч поставленных на учет машин и плюс 69% по отношению к январю-2023. В процентном соотношении лучше других вырос рынок пикапов (+ 75%), однако сам этот сегмент в РФ пока что довольно мал.

Так что более значимым видится оживление ы сегменте легкого коммерческого транспорта – более 5,5 тысячи единиц техники за нынешний январь против чуть более 4 тысяч годом ранее. Нарастил объемы и сегмент новых грузовиков, а вот на рынке автобусов пока наблюдается легкий спад.

Регистрация различных ТС в январе-2024 и год назад
Регистрация различных ТС в январе-2024 и год назад

Не спешат россияне покупать и подержанные машины – суммарная емкость этого рынка намного выше, чем у новых авто, но вот объемы регистраций в минувшем январе чуть ниже, чем годом ранее.

Источник: Автостат Инфо

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik, Автостат Инфо
Количество просмотров 2
22.02.2024
Фото:freepik / freepik, Автостат Инфо
Поделиться:
Оцените материал:
0