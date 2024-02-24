Самая непонятная коллекция из 650 автомобилей

Человек не мог остановиться и собрал самую странную в мире коллекцию машин

Сотни старых автомобилей, в том числе почти 120 (!) моделей Citroën 2CV. Такое «сокровище» собрал Дени Лума на заброшенном заводе. И весь этот хлам попытаются продать на распродаже, которая продлится до 25 февраля. Это странное решение, так как без надлежащего ухода машины в ужасном состоянии.

Некоторые коллекционеры ненасытны и не могут отказать себе в покупке нового экземпляра, даже если он не нужен для коллекции. Таков и Дени Лума. За сорок лет он собрал более 650 автомобилей. Среди них почти 500 – Citroën, остальные – DS.

Все самое интересное и хорошо сохранившееся из коллекции уже выгребли «приятели» Дени. Остались только непригодные машины, которые вряд ли кто купит.

Большинство автомобилей покрыты пылью и имеют следы ржавчины. Некоторые даже стали клумбами для растений. Нормально выглядит только Xantia Active, но ее пробег составляет почти 100 000 км. Но это не помешало Дени заявить в объявлении, что машина «в идеальном состоянии».