#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ушедшие из России автобренды заменят автомобили из Ирана, Индии и Африки
23 февраля
Ушедшие из России автобренды заменят автомобили из Ирана, Индии и Африки
В ближайшие годы на российский рынок выйдут...
«За рулем» поздравляет всех защитников Отечества!
23 февраля
«За рулем» поздравляет всех защитников Отечества!
23 февраля – День защитника Отечества
Ржевская битва – одна из самых продолжительных и кровопролитных. Она продолжалась больше года. Потери Красной Армии составили более 800 тысяч человек. В память о мужестве и героизме советского солдата подо Ржевом установлен памятник. Тут проводятся реконструкции сражений, которые воссоздают события того страшного времени.
23 февраля
Как и чем воевала Красная Армия – непарадные факты
«За рулем» рассказал о службе и быте солдат...

Ушедшие из России автобренды заменят автомобили из Ирана, Индии и Африки

В ближайшие годы на российский рынок выйдут марки из Ирана, Индии и Африки

В ближайшие годы на российском автомобильном рынке ожидается появление новых брендов из различных регионов мира, в том числе из Ирана, Индии и Африки.

Индийские автоконцерны, такие как Tata Motors, рассматривают возможность выхода на российский рынок в бюджетном сегменте. Особое внимание будет уделяться кроссоверам.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Иранские автомобильные компании, такие как Iran Khodro (IKCO) и Saipa, уже начали поставлять свои машины в Россию по схеме параллельного импорта. Iran Khodro уже представил в России седан Tara, который продается по цене от 1,5 млн рублей. Saipa также планирует начать продажи кросс-хетчбэка Quik и седана Saina S. Ожидается, что их стоимость будет варьироваться от 1,2 до 1,7 млн рублей.

Автомобильные компании из африканских стран, таких как Уганда, также выразили заинтересованность в поставках своих машин на российский рынок. КамАЗ уже заключил соглашение о строительстве завода по производству грузовиков в Уганде для удовлетворения спроса на африканском рынке.

Появление новых автобрендов на российском автомобильном рынке может увеличить конкуренцию, разнообразить ассортимент и предложить потребителям более доступные варианты.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Известия

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
23.02.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0