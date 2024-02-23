Ушедшие из России автобренды заменят автомобили из Ирана, Индии и Африки

В ближайшие годы на российский рынок выйдут марки из Ирана, Индии и Африки

В ближайшие годы на российском автомобильном рынке ожидается появление новых брендов из различных регионов мира, в том числе из Ирана, Индии и Африки.

Индийские автоконцерны, такие как Tata Motors, рассматривают возможность выхода на российский рынок в бюджетном сегменте. Особое внимание будет уделяться кроссоверам.

Иранские автомобильные компании, такие как Iran Khodro (IKCO) и Saipa, уже начали поставлять свои машины в Россию по схеме параллельного импорта. Iran Khodro уже представил в России седан Tara, который продается по цене от 1,5 млн рублей. Saipa также планирует начать продажи кросс-хетчбэка Quik и седана Saina S. Ожидается, что их стоимость будет варьироваться от 1,2 до 1,7 млн рублей.

Автомобильные компании из африканских стран, таких как Уганда, также выразили заинтересованность в поставках своих машин на российский рынок. КамАЗ уже заключил соглашение о строительстве завода по производству грузовиков в Уганде для удовлетворения спроса на африканском рынке.

Появление новых автобрендов на российском автомобильном рынке может увеличить конкуренцию, разнообразить ассортимент и предложить потребителям более доступные варианты.

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Источник: Известия