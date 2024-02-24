Турецкие гонщики устроили зрелищную гоночную дуэль в каньоне (видео)

В Темном каньоне прошла захватывающая гонка между автомобилем и мотоциклом

В турецком районе Кемалие в одном из самых глубоких каньонов мира под названием Тёмный каньон, состоялась необычная гонка. Тёмный каньон имеет славу одного из самых захватывающих и сложных маршрутов в мире с его построенными вручную 38 тоннелями. Каньон имеет длину около 25 километров, глубину более километра, основание сужается до 10-15 метров. Эта трасса с крутыми склонами считается сложной для заездов.

Чемпион мира по мотогонкам в классе Супербайк Топрак Разгатлыоглу проходил гонку на BMW F900 GS, а участник немецкого чемпионата DTM Айханджан Гювен на раллийном хэтчбеке Skoda Fabia Rally2.

Гонка проходила в несколько этапов. Сначала гонщики соревновались на своих привычных видах транспорта, затем им пришлось поменяться и проехать несколько кругов на технике соперника.

Соревнование проходило на время, и в итоге победу одержал Топрак Разгатлыоглу. Он показал лучшее время на обоих этапах гонки.

После гонки гонщики поделились своими впечатлениями. Они оба сошлись во мнении, что гонка в каньоне отличается от езды на асфальтированной трассе и далась им с трудом. Однако данный опыт был захватывающим для обоих.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Red Bull Motorsports