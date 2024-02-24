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Турецкие гонщики устроили зрелищную гоночную дуэль в каньоне (видео)

В Темном каньоне прошла захватывающая гонка между автомобилем и мотоциклом

В турецком районе Кемалие в одном из самых глубоких каньонов мира под названием Тёмный каньон, состоялась необычная гонка. Тёмный каньон имеет славу одного из самых захватывающих и сложных маршрутов в мире с его построенными вручную 38 тоннелями. Каньон имеет длину около 25 километров, глубину более километра, основание сужается до 10-15 метров. Эта трасса с крутыми склонами считается сложной для заездов.

Чемпион мира по мотогонкам в классе Супербайк Топрак Разгатлыоглу проходил гонку на BMW F900 GS, а участник немецкого чемпионата DTM Айханджан Гювен на раллийном хэтчбеке Skoda Fabia Rally2.

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Гонка проходила в несколько этапов. Сначала гонщики соревновались на своих привычных видах транспорта, затем им пришлось поменяться и проехать несколько кругов на технике соперника.

Соревнование проходило на время, и в итоге победу одержал Топрак Разгатлыоглу. Он показал лучшее время на обоих этапах гонки.

После гонки гонщики поделились своими впечатлениями. Они оба сошлись во мнении, что гонка в каньоне отличается от езды на асфальтированной трассе и далась им с трудом. Однако данный опыт был захватывающим для обоих.

Источник: Red Bull Motorsports

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
24.02.2024
Фото:YouTube
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Отзывы о Skoda Fabia (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Fabia  2012
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая

Недостатки:

нисковата

Комментарий:

машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.

+1