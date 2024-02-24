Турецкие гонщики устроили зрелищную гоночную дуэль в каньоне (видео)
В турецком районе Кемалие в одном из самых глубоких каньонов мира под названием Тёмный каньон, состоялась необычная гонка. Тёмный каньон имеет славу одного из самых захватывающих и сложных маршрутов в мире с его построенными вручную 38 тоннелями. Каньон имеет длину около 25 километров, глубину более километра, основание сужается до 10-15 метров. Эта трасса с крутыми склонами считается сложной для заездов.
Чемпион мира по мотогонкам в классе Супербайк Топрак Разгатлыоглу проходил гонку на BMW F900 GS, а участник немецкого чемпионата DTM Айханджан Гювен на раллийном хэтчбеке Skoda Fabia Rally2.
Гонка проходила в несколько этапов. Сначала гонщики соревновались на своих привычных видах транспорта, затем им пришлось поменяться и проехать несколько кругов на технике соперника.
Соревнование проходило на время, и в итоге победу одержал Топрак Разгатлыоглу. Он показал лучшее время на обоих этапах гонки.
После гонки гонщики поделились своими впечатлениями. Они оба сошлись во мнении, что гонка в каньоне отличается от езды на асфальтированной трассе и далась им с трудом. Однако данный опыт был захватывающим для обоих.
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Источник: Red Bull Motorsports
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Отзывы о Skoda Fabia (1)
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
нисковата
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.