Мошенники больше не смогут оформлять на граждан кредиты — президент РФ подписал закон

Путин подписал закон о самозапрете россиян на выдачу кредитов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта 2025 года жители России смогут вводить самозапрет в своей кредитной истории на выдачу им кредитов. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о заключении договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Отмечается, что документ не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также образовательные кредиты в рамках господдержки.

Мера правительства призвана защитить россиян от мошенников, которые при помощи третьих лиц получают на них кредиты при помощи незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии.

Чтобы снять или установить запрет, необходимо не позднее 1 сентября 2025 года подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю.

В случае оформления кредита все кредитные и микрофинансовые организации обязаны запросить в квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета. В случае действующего запрета кредитор откажет в оформлении кредита.

По словам депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» и члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, ежедневно злоумышленники совершают порядка 8 млн попыток телефонного мошенничества на всей территории России.

«В этом ключе самозапрет на кредиты – хорошее решение, чтобы защитить граждан, в особенности – людей старшего поколения», — подчеркнул парламентарий.

Процедура установления запрета на кредиты несложная, отметил Чаплин, при этом необходимо донести до населения эту информацию посредством социальной рекламы на всех имеющихся носителях, включая ТВ и наружную рекламу, резюмировал депутат.

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Источник: tass.ru