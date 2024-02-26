#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Урал
26 февраля
Экстремальные гонки во льдах Амура: состоялся дебют отечественного грузовика «Урал»
Завод «Урал» представил грузовик, способный...
Xiaomi SU7
26 февраля
Xiaomi SU7 выйдет на рынок во втором квартале 2024 года
В Европе состоялся дебют конкурента Tesla —...
Вас оштрафуют за фаркоп — объясняем, почему
26 февраля
Вас оштрафуют за фаркоп — объясняем, почему
ГИБДД: владельцам китайских автомобилей грозит...

Мошенники больше не смогут оформлять на граждан кредиты — президент РФ подписал закон

Путин подписал закон о самозапрете россиян на выдачу кредитов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта 2025 года жители России смогут вводить самозапрет в своей кредитной истории на выдачу им кредитов. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о заключении договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Отмечается, что документ не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также образовательные кредиты в рамках господдержки.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

«За рулем» разыгрывает популярный седан Omoda S5

Мера правительства призвана защитить россиян от мошенников, которые при помощи третьих лиц получают на них кредиты при помощи незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии.

Чтобы снять или установить запрет, необходимо не позднее 1 сентября 2025 года подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю.

В случае оформления кредита все кредитные и микрофинансовые организации обязаны запросить в квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета. В случае действующего запрета кредитор откажет в оформлении кредита.

По словам депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» и члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, ежедневно злоумышленники совершают порядка 8 млн попыток телефонного мошенничества на всей территории России.

«В этом ключе самозапрет на кредиты – хорошее решение, чтобы защитить граждан, в особенности – людей старшего поколения», — подчеркнул парламентарий.

Процедура установления запрета на кредиты несложная, отметил Чаплин, при этом необходимо донести до населения эту информацию посредством социальной рекламы на всех имеющихся носителях, включая ТВ и наружную рекламу, резюмировал депутат.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
26.02.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0