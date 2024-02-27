Горячий бизнес: проиграл тендер – сжег машину конкурента! (видео)

В Новокузнецке таксист сжег Land Cruiser 300 бывшего конкурента по бизнесу

В Кемеровской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Новокузнецка, в октябре прошлого года сжегшего дотла чужой внедорожник Land Cruiser 300 стоимостью почти 12,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД, злосчастный «крузак» стоял во дворе по улице Кутузова в Новокузнецке.

Судя по кадрам полицейской хроники, сгорел он фактически до голого кузова. На месте происшествия полиция нашла тканевые перчатки и пакет с пластиковой бутылкой, в которой плескались остатки бензина. Улики позволили выделить генетический профиль злоумышленника, найти его, задержать и возбудить уголовное дело по части 2 статьи 169 УК РФ.

Следствие установило, что несколько лет назад обвиняемый владел бизнесом по мехобработке металла и строительству. Но что-то пошло не так – дело пришлось закрыть, а виновником собственного банкротства мужчина посчитал конкурента, выигравшего тендер на крупный заказ. Бывший бизнесмен пошел работать в такси, а спустя некоторое время случайно увидел на дороге давешнего бизнес-оппонента за рулем нового Land Cruiser 300...

«Новокузнечанин разозлился на то, что коммерческая деятельность владельца элитной иномарки процветает, и решил отомстить. Он проследил, где проживает потерпевший, в каком месте и когда оставляет транспортное средство. Потом приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и в ночное время поджег машину, после чего скрылся с места преступления», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

Восстановлению машина не подлежит, а сумма ущерба составила около 12,5 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа