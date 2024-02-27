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В топ-3 финала конкурса «Всемирный автомобиль года» пробился «китаец»

Кроссовер Renault Scenic признан лучшим автомобилем 2024 года в Европе

Французский паркетник Renault Scenic признан автомобилем года. Победителя европейского конкурса «Автомобиль года – 2024» (Car of the Year) объявили на Женевском мотор-шоу. Китайский электроседан BYD занял предпоследнюю строчку, но пробился в топ-3 финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year).

По правилам премии, к участию допускаются только новые модели, продажи которых начались в течение календарного года. Кроме этого, автомобиль должен присутствовать на не менее пяти автомобильных рынках.

Renault Scenic
Renault Scenic
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Мощный мотор, хорошая проходимость, богатое оснащение – что не так с китайским внедорожником?

За звание лучшего автомобиля в мире борются модели, чьи объемы производства составляют не менее 10 000 экземпляров в год, их должны продавать минимум на двух континентах и на не менее двух рынках таких стран, как Китай, Индия, Япония, Корея, США. У конкурса «Всемирный автомобиль года» есть номинаций, каждая из которых имеет свои условия.

За титул лучшего в мире автомобиля голосуют журналисты, освещающие сферу автоотрасли. Лучшим европейским автомобилем-2024 жюри признало электрический кроссовер Renault Scenic – он набрал 329 баллов. Стоит отметить, что это уже седьмая победа французского бренда за 61-летнюю историю конкурса.

BYD Seal
BYD Seal

Второе место досталось BMW 5 Series, модель набрала 308 баллов, отставание от лидера – всего 21 балл. Третье место у Peugeot 3008/e-3008, этот электромобиль набрал 197 баллов. В топ-7 вошли также Kia EV9 (190 баллов), Volvo EX30 (168 баллов), BYD Seal (131 балл) и Toyota C-HR (127 баллов).

Китайскому BYD Seal удалось пробиться в топ-3 премии «Всемирный автомобиль года».

Источник: kolesa.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Renault | BYD
27.02.2024
Фото:Unsplash | Renault | BYD
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