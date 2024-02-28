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Военные скоро получат новый «Тайфун-ПВО»

Подготовка к производству новой боевой машины «Тайфун-ПВО» уже началась

«Тайфун-ПВО» создавался для операторов переносных зенитных ракетных комплексов, и скоро боевая машина встанет на конвейер, рассказал генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

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«Другое наше новое изделие – боевая машина "Тайфун-ПВО". Еще на стадии эскизного образца она приняла участие в международных соревнованиях в Китае, где заняла второе место. Первое, разумеется, у хозяев мероприятия. В настоящий момент разработка БМ "Тайфун-ПВО" практически завершена, идет подготовка к серийному производству», – цитирует его слова журнал «Национальная оборона».
Боевая машина «Тайфун-ПВО»
Боевая машина «Тайфун-ПВО»

Испытания ПЗРК «Тайфун-ПВО» уже прошел – в 2021 году на полигонах Министерства обороны России. Теперь у отделений стрелков ПЗРК будет собственная специальная машина для передвижения, которая придет на замену использующимся сейчас автомобилям КАМАЗ, Урал и БМП.

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«Тайфун-ПВО» построен на шасси КамАЗ-4386 семейства «Тайфун», на котором сделан также отлично зарекомендовавший себя «Тайфун-ВДВ». Но вместо восьми десантников новинка рассчитана на пять человек: командир, механик-водитель, стрелок-пулеметчик и два оператора ПЗРК, которые могут применять ПЗРК различных типов – «Игла», «Игла-С» и «Верба», которые находятся в автомобиле вместе с экипажем.

«Тайфун-ПВО» будет незаменим для прикрытия войсковых частей и подразделений во время выполнения боевых задач, а также на маршах. Огонь может вестись из нее на скоростях до 20 км/ч без необходимости выхода операторов ПЗРК из бронемобиля.

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