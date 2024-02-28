Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП с двумя авто под Саратовом
В Лысогорском районе Саратовской области 27 февраля произошла авария, в которой участвовали две машины. ДТП унесло жизни шести человек, пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал главы Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрия Юрина.
Он пояснил, что все погибшие – мужчины.
ДТП произошло у поворота на поселок Гремячий около 00:15 по местному времени (23:15 мск). Уточняется, что столкнулись две машины – ВАЗ-2112 и Lada Granta.
Глава службы спасения региона Никита Зрада пояснил, что в ДТП пострадал мужчина 1979 года рождения, его отвезли в больницу.
По факту инцидента проводится проверка региональным управлением МВД.
Ранее сообщалось, что шесть иностранцев погибли в ДТП.
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