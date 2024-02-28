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Дело в занижении таможенных платежей: в Chery признали разброс цен на автомобили
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Дело в занижении таможенных платежей: в Chery признали разброс цен на автомобили
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Дело в занижении таможенных платежей: в Chery признали разброс цен на автомобили

В Chery объяснили причину разницы цен «параллельных» автомобилей с официальными

Причина разницы в цене между автомобилями Chery, ввезенными по официальным каналам и машинами, поставки которых происходят по схеме параллельного импорта обусловлена корректностью начисления таможенных платежей и утильсбора. Об этом рассказал представитель китайского бренда российского подразделения в ходе специального мероприятия.

По словам представителя, поставки «серых» автомобилей происходят в основном через страны ЕАЭС, в которых таможенная стоимость занижается.

«Плюс при ввозе на физлиц часть налогов и акцизов не уплачивается. Скоро эта схема перестанет работать», — заверил представитель Chery.
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Кроме того, по словам собеседника издания, автомобили Chery, ввезенные по схеме параллельного импорта, не будут обслуживаться официальными дилерами, даже по гарантии. Останется только кузовной ремонт, за который автовладелец заплатит сам.

Несмотря на то, что автомобили Chery продаются на рынке РФ официально, некоторые дилеры завозят их самостоятельно, причем стоимость машин бывает меньше «официальных». Есть и продавцы, стремящиеся разнообразить рынок моделями, которые в РФ еще не представлены. В частности, некоторые автосалоны в 2023 году продавали флагманский электрокроссовер Chery eQ7. Хотя официальный старт продаж этой модели запланирован на лето 2024 года.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
28.02.2024
Фото:Wikimedia
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