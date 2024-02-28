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Почти каждый третий автовладелец в РФ не планирует менять свою машину — опрос

«Автостат»: каждый 4-й россиянин планирует покупку автомобиля в 2024 году

Покупку автомобиля в ближайший год планирует каждый четвертый соотечественник. Такой вывод сделали эксперты агентства «Автостат» вместе со специалистами Авто Mail.ru в ходе проведенного опроса.

В частности, 25% из числа опрошенных респондентов ответили, что планируют покупку машины, отвечая на вопрос: можете ли вы позволить себе автомобиль в ближайшее время. Сравнив полученные результаты с итогами опроса, проведенного в 2022 году, аналитики выяснили, что год назад количество таких граждан было более чем в два раза ниже – порядка 11%.

Данные агентства «Автостат»
Данные агентства «Автостат»
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Отмечается, что в два раза увеличилась доля респондентов, недавно купивших автомобиль и не планирующих его менять – с 9% до 17,8%. При этом доля россиян, намеревающихся отказаться от использования машины из-за дороговизны ее содержания, снизилось в три раза – с 5,1% до 1,7%.

Стоит отметить, что Россия остается страной, где доля автовладельцев, не планирующих смену машины, по-прежнему высокая. Но за последние два года наметилась тенденция по снижению этого показателя: в феврале 2022 года таких было 38%, а сейчас – 28,5%. Аналогичным образом развивается ситуация и среди тех, кто хотел бы поменять автомобиль, но не имеет такой финансовой возможности – 37% и 27% соответственно.

Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Автостат
28.02.2024
Фото:Depositphotos | Автостат
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