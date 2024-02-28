900 тысяч за Волгу 1963 года: что предлагают за такую стоимость
Предложение о продаже опубликовано на одном из популярных сайтов объявлений. Отреставрированная машина выпущена в 1963 году.
К покупке предлагается 61-летний ретроавтомобиль за 890 тыс. рублей. В объявлении уточняется, что пробег машины составляет 27 тыс. км. Был проведен капремонт двигателя, его объем – 2,4 литра.
По словам продавца, это редко встречающаяся ныне модель, она привлекает к себе внимание.
Известно, что ГАЗ-22 выпускали в СССР с 1962 по 1970 год. На его базе в производство запустили карету скорой помощи и фургон.
Ранее в Омске на одном из популярных сайтов было опубликовано объявление о продаже отреставрированного довоенного Опеля Капитан 1939 года выпуска за 950 тыс. рублей.
Сообщалось, что этот раритетный седан черного цвета имеет пробег 80 тыс. км и объем двигателя 2,5 литра.
Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как механики чуть не поставили крест на легендарной Волге.
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Источник и фото: Avito.ru
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