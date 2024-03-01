Розыгрыш призов 29.02.24 от «За рулем» — вот кому достались призы!

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.

29 февраля был проведен очередной розыгрыш призов для читателей, оформивших и оплативших полугодичную и годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

С помощью Генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 29.02.24 выбрано три победителя.

Денис Солодков и Сергей Пархома из Москвы, а также Сергей Синяков из поселка Новый (Приморский край) получают наборы, состоящие из пылесоса, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Сотрудники ООО «За рулем» до 7 марта свяжутся с победителями и расскажут, как получить призы.

Напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей призов, не могут участвовать в последующих розыгрышах 2024 года, но будут принимать участие в розыгрышах призов в 2025 году.

Для участия в розыгрышах призов вы можете оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе: https://sub.zr.ru/.