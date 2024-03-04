В отрасли грузоперевозок рассказали о накопившихся проблемах, которые грозят ростом цен

Грузоперевозчики жалуются, что им не хватает более 30% водителей

Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН изучил рынок автомобильных грузоперевозок в России и выявил накопившиеся проблемы.

Так, более половины представителей отрасли считают рост стоимости грузовиков, запчастей и топлива, острую нехватку водителей ключевыми проблемами развития бизнеса грузоперевозок.

Проблему с нехваткой кадров отметили 68,4% перевозчиков. Почти четверть респондентов заявили о недостатке водителей, причем у 12,3% перевозчиков нехватка достигает 20-30%, а у 15,2% респондентов – 10-20%. В 2023 году из-за этой проблемы грузовики простаивали, в среднем, 47 дней.

Отказ от работы в качестве водителя грузовика связан с тяжелыми условиями труда, низким престижем профессии дальнобойщика и более выгодными предложениями в других отраслях, что приводит к перетоку кадров.

Пути решения проблемы дефицита кадров в отрасли видят в системной подготовке молодых водителей, привлечении женщин в профессию, а в долгосрочной перспективе – более широком использовании быстро развивающихся технологий продвинутых систем помощи водителю и автоматизированного управления транспортом.

Стареющий автопарк

По данным агентства «Автостат», 69% грузовиков в России – старше 10 лет, и таких машин с каждым годом будет всё больше. Эта ситуация может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

Из-за высокой стоимости грузовых автомобилей и запчастей лишь 20,8% компаний планируют обновить свой автопарк в ближайшем будущем. 43% собираются это сделать в долгосрочной перспективе, в то время как 36,2% не имеют планов на замену машин. Среди перевозчиков 37,7% выразили желание заменить весь автопарк, а 18,5% – более половины машин, и только 21,9% респондентов своим автопарком довольны.

Дальнейшее обветшание существующего автопарка повлечет увеличение издержек транспортных компаний, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему росту цен на грузоперевозки, отмечают эксперты.

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Источник: ИСПИ ФНИСЦ РАН