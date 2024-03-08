Просыпаемся, взбадриваемся и готовим автомобиль к сезону весна-лета

Эксперты СберАвто напомнили, что нужно проверить в автомобиле после снежной зимы

Весной зимняя апатия уступает место надеждам и планам, а это побуждает автовладельцев чаще использовать автомобиль. Но чередование сезонов требует оценки его состояния, напомнили эксперты СберАвто. И рассказали, на какие вопросы должен ответить сам себе каждый автомобилист с наступлением весны, чтобы быть уверенным в безопасности поездок.

Как пережили зиму шины?

Тут важно оценить: не деформировались ли шины от неправильного хранения; нет ли на них неестественных выпуклостей-«грыж»; нет ли на дисках очагов коррозии (если колеса хранились в сборе); не стали ли шины на ощупь рыхлыми, неэластичными.

Если с летними шинами все в порядке, то можно устанавливать их на автомобиль при достижении среднесуточной температуры в 5-7 ℃.

В каком состоянии салон?

Конечно, проще всего заказать химчистку салона, но можно обойтись и своими силами. Потребуются несколько салфеток (пушистый «пылевик», который необходимо предварительно наэлектризовать, микрофибровые салфетки для натирки без разводов, а также расходные материалы – например, нетканое полотно в рулонах или ветошь), универсальное моющее средство, обычные кисточки для рисования или ремонта, необходимые для очистки труднодоступных мест, а также автомобильный пылесос. Главное – не забыть про неочевидные детали (педали, щели у окон, ковролин под сиденьями и пр.).

Как машина выглядит на подъемнике?

Стоит загнать машину на подъемник, и желательно обратиться за этим к профессионалам, поскольку зимой из-за низких температур и ледяных препятствий очень часто повреждаются подвеска, тормозная система и элементы рулевого управления.

Специалисты, во-первых, отмоют днище автомобиля от скопившейся грязи, а во-вторых, оценят состояние сайлентблоков, амортизаторов, стоек стабилизаторов, рулевых тяг, пыльников, пружин и других важных элементов и систем.

Не «зацвел» ли металл?

Нужно удостовериться, что металлические элементы автомобиля хорошо перенесли зиму. Стоит помыть авто и осмотреть его: в том числе заглянуть под днище, а также обратить внимание на труднодоступные визуальному осмотру места вроде нижних кромок дверей, мест крепления номерных знаков (если они зафиксированы не на бамперах), внутренних пространств колесных арок. Убрать очаги ржавчины тем проще, чем быстрее они были выявлены.

Готов ли автомобиль к теплой погоде?

Первое включение кондиционера после зимы может вынудить оставить авто на проветривание: все из-за неприятного запаха от скопившихся в системе кондиционирования бактерий и грязи. Лучше заранее вспомнить, не пора ли менять салонный фильтр, проверить, достаточно ли в системе фреона и протестировать, работают ли стеклоподъемники – после зимы окна иногда могут либо перестать опускаться вообще, либо же перекашиваться в сторону.