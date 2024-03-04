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Раритетный автомобиль за 1,5 млн рублей: что предлагают за такие деньги
На Ямале продают коллекционный ГАЗ-М! за 1,5...

Раритетный автомобиль за 1,5 млн рублей: что предлагают за такие деньги

На Ямале продают коллекционный ГАЗ-М! за 1,5 млн рублей

Коллекционный ГАЗ продают в Ноябрьске (ЯНАО). Владелец раритетной машины просит за нее 1,5 млн рублей, соответствующее объявление размещено на «Авито-Авто».

Уточняется, что автомобиль 1941 года выпуска, машина на ходу. Также говорится, что у машины оригинальный ПТС.

Москвич
Москвич
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Владелец раритета указывает пробег в 10 тысяч км. Надпись на запасном колесе свидетельствует о том, что некоторое время коллекционную машину, скорее всего, использовали как прокатную для свадебных торжеств.

Ранее «За рулем» советовал, что взять на вторичке по цене компактного «китайца».

Москвич
Москвич
Москвич
Москвич
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Авито-Авто»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 1
04.03.2024
Фото:Авито
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