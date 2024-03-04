Раритетный автомобиль за 1,5 млн рублей: что предлагают за такие деньги

На Ямале продают коллекционный ГАЗ-М! за 1,5 млн рублей

Коллекционный ГАЗ продают в Ноябрьске (ЯНАО). Владелец раритетной машины просит за нее 1,5 млн рублей, соответствующее объявление размещено на «Авито-Авто».

Уточняется, что автомобиль 1941 года выпуска, машина на ходу. Также говорится, что у машины оригинальный ПТС.

Москвич

Владелец раритета указывает пробег в 10 тысяч км. Надпись на запасном колесе свидетельствует о том, что некоторое время коллекционную машину, скорее всего, использовали как прокатную для свадебных торжеств.

Ранее «За рулем» советовал, что взять на вторичке по цене компактного «китайца».

Москвич

Москвич

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Авито-Авто»