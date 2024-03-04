Раритетный автомобиль за 1,5 млн рублей: что предлагают за такие деньги
На Ямале продают коллекционный ГАЗ-М! за 1,5 млн рублей
Коллекционный ГАЗ продают в Ноябрьске (ЯНАО). Владелец раритетной машины просит за нее 1,5 млн рублей, соответствующее объявление размещено на «Авито-Авто».
Уточняется, что автомобиль 1941 года выпуска, машина на ходу. Также говорится, что у машины оригинальный ПТС.
Москвич
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Владелец раритета указывает пробег в 10 тысяч км. Надпись на запасном колесе свидетельствует о том, что некоторое время коллекционную машину, скорее всего, использовали как прокатную для свадебных торжеств.
Ранее «За рулем» советовал, что взять на вторичке по цене компактного «китайца».
Москвич
Москвич
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Авито-Авто»
Фото:Авито
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04.03.2024
Фото:Авито
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