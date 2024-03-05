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В Москве таксист похитил личные вещи 62-летней бабушки

Полиция Москвы задержала приезжего таксиста, ограбившего пенсионерку

В столичную полицию обратилась 62-летняя женщина, которую ограбил водитель такси. На данный момент известно, что пенсионерка дождалась заказанного такси, а сев в салон, положила на заднее сиденье свои сумки. Доехав до места, она вышла из машины, а вот достать сумки не успела – машина поехала.

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«Женщина не успела отпустить ручку двери, из-за чего автомобиль протащил ее несколько метров по дороге, после чего она упала. Извозчик, не оказав помощи, скрылся с вещами пострадавшей. Оперативники уголовного розыска столицы на Бескудниковском бульваре задержали 24-летнего приезжего молодого человека, подозреваемого в грабеже», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

До конца неясно, то ли водитель действительно хотел ограбить бабушку, то ли просто совершил непозволительную оплошность... Но сейчас он заключен под стражу и ждет суда по части 2 статьи 161 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
05.03.2024
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