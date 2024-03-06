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Его отвергли в Ferrari: в Sky Sports рассказали, почему в Mercedes не берут Сайнса

Экс-гонщики Ф-1 объяснили, почему Карлос Сайнс может не стать пилотом Mercedes

Руководство немецкой команды Формулы-1 Mercedes может не подписать контракт с двукратным чемпионом мира испанским гонщиком Карлосом Сайнсом «по политическим соображениям». Такое мнение выразили эксперты британского спортивного телеканала Sky Sports Деймон Хилл и Мартин Брандл.

«Карлос из Ferrari, захочет ли Mercedes нанимать пилота, которого соперничающая команда променяла на другого? С политической точки зрения этот ход может быть для них не очень привлекательным», – объяснил один из самых успешных гонщиков 90-х годов Деймон Хилл.
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Британский гонщик Брандл подчеркнул, что проблема в том, что Сайнса, с точки зрения Mercedes, выгнали из команды Ferrari.

«Правильно ли брать того, кого отвергли в Ferrari, даже если это был Льюис Хэмилтон. Это жестокий аспект всей ситуации. Хотя я думаю, что Сайнс – пилот мирового класса, и он получит хорошее место», – предположил эксперт.

Напомним, испанский гонщик из итальянской команды Формулы-1 Ferrari Карлос Сайнс стал лучшим по итогам третьей и заключительной части свободных заездов Гран-при Бахрейна.

Источник: autosport.com.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
06.03.2024
Фото:Wikimedia
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