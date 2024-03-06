Весной продажи машин пойдут вверх на фоне удорожания их ввоза из ЕАЭС — эксперты

Эксперты автоотрасли фиксируют динамику роста спроса на легковые автомобили в РФ

Продажи автомобилей на рынке России по итогам февраля выросли на 85% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Эксперты фиксируют активность спроса на легковые автомобили и объясняют это скидками и акциями дилеров, а также расширением ассортимента моделей.

На спрос повлияло и стремление потребителей приобрести автомобиль на фоне предстоящего подорожания ввозимых машин из стран ЕАЭС. Согласно данным аналитиков агентства «Автостат», по итогам двух месяцев рынок легковых автомобилей в России вырос на 81,7%, до 184,2 тыс. штук.

Лидером рынка в феврале остается отечественная Lada с долей в 28%, продажи марки выросли на 33% и составили 28,7 тысячи штук. Бестселлером среди иномарок впервые стал китайский Geely – его продажи выросли в 3,8 раза и составили 12,3 тысячи экземпляров. В топ-5 входят китайские марки Haval, Chery, Changan. В списке самых популярных моделей – Haval Jolion, а также бюджетная модель АВТОВАЗа Lada Granta.

По мнению автомобильного аналитика Владимира Беспалова, нынешние объемы продаж – неплохой результат для февраля, как не самого высокого сезона, но в целом он абсолютно нормальный для восстанавливающегося рынка. На динамику продаж мог оказать влияние тот факт, что с 1 апреля ввоз автомобилей по схеме параллельного импорта станет дороже. К тому же у дилеров есть некое затоваривание складов, действуют акции и скидки, в том числе со стороны официальных продавцов.

В текущих условиях рынка есть предпосылки, что рост продаж продолжится и в марте, предположил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский. А по мнению главы дилерского направления Fresh Евгения Житнухина, ассортимент расширится, в том числе, за счет марки Solaris, выпуск которых наладили на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский считает, что рост продаж спровоцирован эмоциональными факторами.

«Государство было трендмейкером – в начале года были анонсированы давно ожидаемые решения по ограничению офшорной таможенной очистки в странах ЕАЭС, и это дало колоссальный толчок. Еще одним фактором являются некоторые страхи людей, которые основываются на ожиданиях роста стоимости валют после мартовских выборов, хотя, объективности ради, для этого нет явных предпосылок», – объясняет эксперт отрасли.

Ольховский убежден, что в марте продажи вырастут еще больше, потому что весна априори является более активным сезоном, к тому же сыграют роль существующие ожидания роста цен на автомобили.

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Источник: kommersant.ru