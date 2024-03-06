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Ни дня без скандала: главе FIA выдвинули еще одно обвинение — второе за неделю

Главе FIA предъявили обвинение еще по одному делу относительно трассы Формулы-1

В отношении президента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бин Сулайема выдвинуто новое обвинение, он подозревается в препятствовании сертификации трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе. Об этом написали британские СМИ.

На этой неделе бин Сулайема уже подозревали во вмешательстве в результат гонки Формулы-1, речь идет о его просьбе отменить штраф в отношении пилота Aston Martin Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии в марте 2023 года. Разбирательством этой ситуации займется комитет по этике FIA.

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Новые обвинения предъявлены из-за того, что бин Сулайем, по словам источника, приказал чиновникам найти способ не сертифицировать трассу Лас-Вегаса для участия в чемпионате Формулы-1 в 2023 году. Со слов информатора, требовалось получить веские основания для отзыва у автодрома лицензии FIA. Но тогда чиновники не обнаружили никаких проблем с трассой, и сертификат на проведение гонки был выдан.

Напомним, в ноябре 2023 года на этапе Формулы-1 в Лас-Вегасе обнаружились неполадки с закреплением канализационных люков на городской трассе. В итоге пострадал болид пилота Карлоса Сайнса из команды Ferrari. Организаторы заверили, что проведут проверку и все люки на трассе закрепят основательно.

Источник: rsport.ria.ru

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