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В Хабаровском крае появится автокластер по производству газомоторных автобусов

Глава ВЭБ.РФ: Инвестиции в дальневосточный автокластер составят 2 млрд рублей

Российская госкорпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, ВЭБ.РФ рассматривает возможность участия в проекте создания дальневосточного автокластера в Хабаровске. Такими планами поделился председатель корпорации Игорь Шувалов.

В ходе бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) он уточнил, что планируется выделить Хабаровскому краю на льготных условиях финансирование в размере 2 млрд рублей на реализацию первого этапа. Создание дальневосточного автокластера Шувалов назвал одним из ключевых инвестиционных проектов в части развития города.

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«Мы сегодня осмотрели образцы техники, которая будет производиться на этом заводе. Край получит новый бренд, который, я уверен, будет ассоциироваться с качеством и комфортом городской среды. Важно отметить, что проект будет реализован в сотрудничестве с китайскими партнерами. Планирует предоставить льготное финансирование первого этапа в размере 2 млрд рублей», — уточнил глава госкорпорации.

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Благодаря автокластеру по производству автобусов на собственной базе в Хабаровском крае на дальневосточный рынок ежегодно будут поставлять до 1,4 тыс. единиц техники. Предполагается, что в 2037 году предприятие выйдет на полную мощность. Планируется сборка 9- и 12-метровых газомоторных городских автобусов и выпуск электро- и водородного транспорта. Кроме того, планируются разработки и производство туристической модели автобуса.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
07.03.2024
Фото:Wikimedia
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