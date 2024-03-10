#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Блогеры «закатали» Жигули в автомобильную шину
10 марта
Блогеры «закатали» Жигули в автомобильную шину
Прочное защитное покрытие для авто сделали из...
Lada Vesta
10 марта
Lada Vesta получит полезную современную опцию
Модели Lada будут оснащаться облегченными...
Kia дразнит очень странным роликом нового пикапа (в нем нет самого главного)
10 марта
Kia дразнит очень странным роликом нового пикапа (в нем нет самого главного)
Kia намекнула на свой первый в истории пикап...

Блогеры «закатали» Жигули в автомобильную шину

Прочное защитное покрытие для авто сделали из резиновой крошки

Умельцы из «Гаража 54» на этот раз сделали уникальное защитное покрытие для автомобиля из… резиновой крошки, полученной от измельченной старой покрышки.

Вспомнив, как замечательно работает такое покрытие на детских площадках – оно довольно прочное.

Равномерным слоем покрыли ею весь автомобиль. Оказалось, что покрытие, кроме всего прочего, работает как шумоизоляция.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Он был красивый, быстрый, мощный – и оказался никому не нужен

Ну и способно выдержать колоссальные механические нагрузки! Для испытаний взяли четыре инструмента – острый нож, молоток, топор, монтировку и даже стреляли по автомобилю бильярдными шарами из воздушной пушки.

Что в итоге вышло – смотрите на видео, получилось довольно зрелищно.

Видео: YouTube

Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
10.03.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0