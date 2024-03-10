Блогеры «закатали» Жигули в автомобильную шину
Умельцы из «Гаража 54» на этот раз сделали уникальное защитное покрытие для автомобиля из… резиновой крошки, полученной от измельченной старой покрышки.
Вспомнив, как замечательно работает такое покрытие на детских площадках – оно довольно прочное.
Равномерным слоем покрыли ею весь автомобиль. Оказалось, что покрытие, кроме всего прочего, работает как шумоизоляция.
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Ну и способно выдержать колоссальные механические нагрузки! Для испытаний взяли четыре инструмента – острый нож, молоток, топор, монтировку и даже стреляли по автомобилю бильярдными шарами из воздушной пушки.
Что в итоге вышло – смотрите на видео, получилось довольно зрелищно.
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Видео: YouTube
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