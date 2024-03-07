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У команды Ф-1 Red Bull новый контракт со спонсором — сумма сделки колоссальная

Red Bull заключил рекордную в мировой истории автоспорта сделку со спонсором

Команда Red Bull Racing подписала новый спонсорский контракт с производителем спортивной одежды Castore более чем на 200 млн долларов (18,06 млрд рублей). Об этом заявил глава австрийской команды Формула-1 Кристиан Хорнер.

Партнерство между Red Bull Castorena началось в 2023 году, и спустя год после совместной работы стороны достигли соглашения о подписании нового контракта на несколько лет. Сумма сделки стала рекордной в истории мирового автоспорта.

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Хорнер подчеркнул, что с самого начала сотрудничества с брендом Castore у руководства команды появилась убежденность в том, что они нашли партнера, чья приверженность инновациям и передовым разработкам соответствует их видению.

«За последние 12 месяцев прогресс только усилился, что и привело к заключению нового рекордного соглашения. Мы также рады, что вера Castore в команду распространилась и на нашу деятельность в F1 Academy. Это тоже новаторская инициатива, и присутствие Castore с нами поможет нашим гонщикам в этой серии, что является огромным бонусом», — подчеркнул руководитель команды.

Согласно заключенному контракту, Castore обязуется обеспечивать пилотов команды Red Bull в Формуле-1 и серии F1 Academy спортивной одеждой. А успехи команды и гонщиков Ф-1 спортивный бренд будет эффективно использовать в своих маркетинговых решениях.

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Источник: autosport.com.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
07.03.2024
Фото:Wikimedia
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