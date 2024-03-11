На новый Toyota Land Cruiser Prado 250 оформили 5 тыс. заявок в течение первого часа
Совместное предприятие FAW Toyota начало выпуск нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 250, его сборка происходит на заводе в китайском городе Чэнду. О старте опытного запуска свидетельствуют появившиеся в Сети фотографии первого экземпляра, это говорит о том, что уже совсем скоро состоится запуск серийного производства.
Отмечается, что в Китае уже принимают предварительные заказы на Land Cruiser Prado 250, только в течение первых 60 минут после анонса было оформлено более 5000 заявок. Это говорит о повышенном интересе к новинке, несмотря на ее высокую стоимость – от 65,3 до 80 тысяч долларов (от 5,92 до 7,25 млн рублей).
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Известно, что внедорожник будет предлагаться в четырех комплектациях (UN, ALR, ADV и LUX). Окончательные цены для розницы объявят в ходе работы Пекинского автосалона 25 апреля. Вполне вероятно, что они будут отличаться от предзаказных цен в меньшую сторону.
Для китайских потребителей Land Cruiser Prado 250 предложат два варианта оформления дизайна фар – круглые и прямоугольные, внедорожник получит гибридный силовой агрегат мощностью 330 л.с., заявлен полный привод с двумя блокировками дифференциала – межосевой и задней межколесной.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: speedme.ru
Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.