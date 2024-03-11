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На новый Toyota Land Cruiser Prado 250 оформили 5 тыс. заявок в течение первого часа
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На новый Toyota Land Cruiser Prado 250 оформили 5 тыс. заявок в течение первого часа
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На новый Toyota Land Cruiser Prado 250 оформили 5 тыс. заявок в течение первого часа

В Китае наладили выпуск внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 250

Совместное предприятие FAW Toyota начало выпуск нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 250, его сборка происходит на заводе в китайском городе Чэнду. О старте опытного запуска свидетельствуют появившиеся в Сети фотографии первого экземпляра, это говорит о том, что уже совсем скоро состоится запуск серийного производства.

Отмечается, что в Китае уже принимают предварительные заказы на Land Cruiser Prado 250, только в течение первых 60 минут после анонса было оформлено более 5000 заявок. Это говорит о повышенном интересе к новинке, несмотря на ее высокую стоимость – от 65,3 до 80 тысяч долларов (от 5,92 до 7,25 млн рублей).

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Известно, что внедорожник будет предлагаться в четырех комплектациях (UN, ALR, ADV и LUX). Окончательные цены для розницы объявят в ходе работы Пекинского автосалона 25 апреля. Вполне вероятно, что они будут отличаться от предзаказных цен в меньшую сторону.

Для китайских потребителей Land Cruiser Prado 250 предложат два варианта оформления дизайна фар – круглые и прямоугольные, внедорожник получит гибридный силовой агрегат мощностью 330 л.с., заявлен полный привод с двумя блокировками дифференциала – межосевой и задней межколесной.

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Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Autohome
11.03.2024
Фото:Autohome
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+7