Euro NCAP: сенсорные экраны зашли слишком далеко

За увлечение сенсорными экранами Euro NCAP начнет снимать баллы

Euro NCAP будет снимать баллы при оценке безопасности автомобилей, если рядом функций в них можно пользоваться только через сенсорный экран, без дублирования управления физическими кнопками.

Все чаще новые автомобили не имеют физических кнопок для управления, например, климатом или аудиосистемой. И, как показывает практика, это небезопасно – на ходу для настройки функций водителю приходится отвлекаться от дороги, чтобы смотреть на экран мультимедийной системы или под него, где могут быть сенсорные кнопки.

Поэтому, начиная с 2026 года, Euro NCAP будет присваивать 5 баллов (из максимально возможных 100) за наличие в автомобиле «интуитивно понятных, простых в использовании элементов управления автомобилем». То есть, ха обычные физические кнопки.

Кстати, автопроизводители, которые прислушиваются к мнению своих клиентов, уже поняли, что для управления рядом функций следует оставлять физические кнопки, которые можно нащупать вслепую на ходу.

То есть, пик увлечения сенсорными экранами пройден, и теперь разработчики будут охотнее оснащать машины кнопками, желая получить максимальные баллы за уровень безопасности.