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Системы мониторинга состояния водителей – лишь уловка

Большинство автопроизводителей получили низкие оценки систем мониторинга водителей

Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) считает, что автопроизводители халтурят, создавая системы мониторинга состояния водителей. В новом отчете агентства 11 из 14 систем мониторинга получили плохую оценку, а две системы – самую низкую, неудовлетворительную оценку. И только одна система оказалась приемлемой. Оценку «хорошо» не получил никто.

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Для того чтобы получить оценку «хорошо», по мнению IIHS, система мониторинга должна следить за глазами водителя и его руками, делая два предупреждения об обнаруженной усталости с интервалом в 10 секунд. Если водитель не взбодрится в течение 20 секунд, следует сделать третье предупреждение или принять экстренные меры для остановки автомобиля на обочине.

Системы мониторинга также должны требовать от водителей, чтобы они меняли полосу движения. При этом система удержания в полосе движения не должна отключаться. Если же ремни безопасности не пристегнуты или отключена функция автоматического экстренного торможения, то система мониторинга не должна позволять активировать системы помощи водителю.

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В ходе испытаний были проверены системы Ford, General Motors, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Genesis, Lexus, Nissan и Volvo.

Лучше всех оказались системы Lexus (на втором месте – Ford), а хуже всех – General Motors и Nissan. Для исправления же допускаемых ошибок достаточно простого обновления ПО, считают в IIHS.

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Кирилл Панов
Фото:Bosch
14.03.2024
Фото:Bosch
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