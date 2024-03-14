#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Роботизированная платформа Vетеран
14 марта
Vетеран – новый робот для боевых действий
Роботизированную платформу Vетеран запускают в...
Ваш автомобиль могут изъять за долги предыдущего владельца — как этого избежать
14 марта
Ваш автомобиль могут изъять за долги предыдущего владельца — как этого избежать
Аналитики выяснили, какие марки автомобилей в...
Ретроавто Tatra 1938 года: уникальный раритет за 700 тысяч рублей
14 марта
Ретроавто Tatra 1938 года: уникальный раритет за 700 тысяч рублей
В Волгограде владелец продает автомобиль Tatra...

В Банке России рассказали, что сдерживает цены на машины

Рост цен на машины в России сдерживается большими складскими запасами у дилеров

Российский автомобильный рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, и ситуация в отрасли постепенно улучшается, говорится в докладе Центробанка о региональной экономике.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

В 2023 г. возобновилось производство на площадках большинства ушедших иностранных компаний, продажи в начале 2024 г. вернулись к уровню IV квартала 2021 года. Кроме того, продолжалась работа по налаживанию поставок автокомпонентов.

В 2023 г. потребительский спрос в целом восстановился после падения 2022 г., при этом расширилось предложение отечественных и импортных автомобилей, в основном китайских брендов.

«Образовавшийся на начало этого года объем запасов легковых автомобилей, ожидаемое увеличение импорта и производства на российском рынке сдерживают рост цен на автомобили. При этом повышательное давление на цены сохраняется из-за зависимости от импортных комплектующих и дефицита трудовых ресурсов», - говорится в Докладе.

Первая партия Solaris HS (бывшие Hyundai Solaris) скоро появится у дилеров

Дальнейший рост производства легковых автомобилей в России будет определяться развитием местного автомобилестроения и увеличением контрактной сборки автомобилей брендов из дружественных стран на российских заводах. Однако возможное расширение контрактной сборки может столкнуться с рядом препятствий, таких как риски вторичных санкций против готовых сотрудничать иностранных партнеров, высокие требования к локализации производства и ограниченный размер российского авторынка, отмечает ЦБ.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Банк России

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
14.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0