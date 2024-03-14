В Банке России рассказали, что сдерживает цены на машины

Рост цен на машины в России сдерживается большими складскими запасами у дилеров

Российский автомобильный рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, и ситуация в отрасли постепенно улучшается, говорится в докладе Центробанка о региональной экономике.

В 2023 г. возобновилось производство на площадках большинства ушедших иностранных компаний, продажи в начале 2024 г. вернулись к уровню IV квартала 2021 года. Кроме того, продолжалась работа по налаживанию поставок автокомпонентов.

В 2023 г. потребительский спрос в целом восстановился после падения 2022 г., при этом расширилось предложение отечественных и импортных автомобилей, в основном китайских брендов.

«Образовавшийся на начало этого года объем запасов легковых автомобилей, ожидаемое увеличение импорта и производства на российском рынке сдерживают рост цен на автомобили. При этом повышательное давление на цены сохраняется из-за зависимости от импортных комплектующих и дефицита трудовых ресурсов», - говорится в Докладе.

Дальнейший рост производства легковых автомобилей в России будет определяться развитием местного автомобилестроения и увеличением контрактной сборки автомобилей брендов из дружественных стран на российских заводах. Однако возможное расширение контрактной сборки может столкнуться с рядом препятствий, таких как риски вторичных санкций против готовых сотрудничать иностранных партнеров, высокие требования к локализации производства и ограниченный размер российского авторынка, отмечает ЦБ.

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Источник: Банк России