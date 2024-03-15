Замкнутый круг: Шумахер осудил решение задействовать в гонке Ф-1 возрастных пилотов

Ральф Шумахер призвал привлекать молодых гонщиков на чемпионат Формула-1

Формула-1 не должна ориентироваться только на пилотов с опытом. Об этом заявил бывший гонщик Ф-1 Ральф Шумахер в интервью немецким СМИ.

Рассуждая о нынешнем составе команд, принимающих участие в гонке, Шумахер подверг критике решение отдавать предпочтение только возрастным спортсменам. Он считает это неправильным и привел в пример двух последних чемпионов Ф2 Фелипе Друговича и Тео Пуршера.

«Тестов в Формуле 1 очень мало, у молодежи нет возможности получить накат перед дебютом. Замкнутый круг получается. При этом вместо молодежи за руль снова и снова садится 42-летний Алонсо. Не поймите меня неправильно, я не имею ничего против Фернандо. Но Ф1 не должна быть ориентирована на возрастных гонщиков», – цитируют Ральфа СМИ.

Напомним, старт сезона-2024 в Формуле-1 получился уникальным, в том числе из-за того, что впервые за 75 лет своего существования чемпионат мира стартует без новичков. Ни одна из команд-участников не пригласила в свой состав молодых спортсменов-дебютантов. Подчеркивается, что составы команд, в принципе, не изменились с последней гонки сезона 2023 года.

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Источник: autosport.com.ru