В Автосоюзе просят Минпромторг РФ расширить программу льготного автокредитования

НАС просит расширить программу льготного кредитования машинами для чиновников

В России необходимо расширить программу льготного автокредитования, включив в нее модели, рекомендуемые для приобретения чиновниками. С таким письмом к вице-премьеру, главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Представляется необходимым синхронизировать правила и требования, предъявляемые к автомобилям, для приобретения которых используются бюджетные средства, иначе расширение списка доступных для чиновников автомобилей выглядит несправедливым по отношению к гражданам», — говорится в тексте документа.

В НАС считают, что список марок и автомобилей, доступных для чиновников, нужно распространить и на доступные для льготного кредитования, а также снять с них ограничения по стоимости.

Право на льготные автокредиты есть у работников образования, медицинских учреждений, участников СВО и членов их семей, лиц с ограниченными возможностями, а также семей с детьми, живущих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

С учетом того, что цена на новый автомобиль составляет почти 3 млн рублей, а на машину с пробегом — почти 1 млн рублей, в НАС считают, что покупка машины за счет накоплений стала труднодоступной. Поэтому в организации просят рассмотреть возможность внести изменения в постановление Правительства РФ, чтобы расширить перечень марок и моделей, доступных для льготного кредитования, по аналогии с перечнем автомобилей, доступных для чиновников.

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Источник: ria.ru