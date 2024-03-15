#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом в Ульяновской области
15 марта
Рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом в Ульяновской области
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым...
Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль
15 марта
Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль
«БелНовости»: быстро почистить руль машины...
Пропускную способность новой трассы Ф-1 в Испании увеличат до 140 тысяч посетителей
15 марта
Пропускную способность новой трассы Ф-1 в Испании увеличат до 140 тысяч посетителей
В Испании инвестируют 50 млн евро на...

В Автосоюзе просят Минпромторг РФ расширить программу льготного автокредитования

НАС просит расширить программу льготного кредитования машинами для чиновников

В России необходимо расширить программу льготного автокредитования, включив в нее модели, рекомендуемые для приобретения чиновниками. С таким письмом к вице-премьеру, главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Представляется необходимым синхронизировать правила и требования, предъявляемые к автомобилям, для приобретения которых используются бюджетные средства, иначе расширение списка доступных для чиновников автомобилей выглядит несправедливым по отношению к гражданам», — говорится в тексте документа.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Напоминает Mercedes: первый тест интересного «китайца»

В НАС считают, что список марок и автомобилей, доступных для чиновников, нужно распространить и на доступные для льготного кредитования, а также снять с них ограничения по стоимости.

Право на льготные автокредиты есть у работников образования, медицинских учреждений, участников СВО и членов их семей, лиц с ограниченными возможностями, а также семей с детьми, живущих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

С учетом того, что цена на новый автомобиль составляет почти 3 млн рублей, а на машину с пробегом — почти 1 млн рублей, в НАС считают, что покупка машины за счет накоплений стала труднодоступной. Поэтому в организации просят рассмотреть возможность внести изменения в постановление Правительства РФ, чтобы расширить перечень марок и моделей, доступных для льготного кредитования, по аналогии с перечнем автомобилей, доступных для чиновников.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
15.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0