Пропускную способность новой трассы Ф-1 в Испании увеличат до 140 тысяч посетителей

В Испании инвестируют 50 млн евро на модернизацию гоночной трассы Формулы-1

В период до 2026 года на модернизацию гоночной трассы в испанском Мадриде выделят 50 млн евро (4,998 млрд рублей). О предстоящих планах строительства рассказали в руководстве автодрома.

Начиная с 2026 года Гран-при Испании Формулы-1 будет проходить на новой уличной трассе в Мадриде. Ее протяженность составляет 5,47 км, на трассе 20 поворотов с прогнозируемым временем круга в квалификационном темпе 1 минута 32 секунды.

По прогнозам, трасса сможет принимать более 110 тысяч болельщиков в день, также планируется увеличить пропускную способность трассы до 140 тысяч посетителей в день. Такие показатели сделают Мадрид одним из крупнейших автодромов в календаре Формулы-1.

«Мы полны оптимизма. Есть страны, в которых проводится до трех Гран-при, например, США — почему в Испании нельзя иметь два? Стефано Доменикали [президент и исполнительный директор Формулы-1. – Прим. ред.] уже говорил об этом. Как и в Италии. Мы работаем над этим и уверены, что Формула-1 останется здесь на долгие годы», — заявил директор трассы в Каталонии Хосеп Луис Сантамария.

В общей сложности на реконструкцию автодрома до 2026 года будет вложено 50 миллионов евро. Примечательно, что гоночному треку в Барселоне могут не продлить контракт, соответственно, и в чемпионате мира, но это не помешает инвестировать внушительные суммы.

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Источник: autosport.com.ru