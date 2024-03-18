Доступная альтернатива Kia Rio и Hyundai Solaris: цены на Kia Pegas снизились

Российские дилеры переписали цены на седан Kia Pegas

В России стал более доступен седан Kia Pegas, который привозят в страну по схеме параллельного импорта из Китая. В конце 2023 года эта машина стоила в одном из крупных московских дилерских центров 2 млн руб. Сейчас там же ее продают за 1 890 000 руб.

Седан Kia Pegas представляется относительно доступной заменой Kia Rio и Hyundai Solaris. Купить машину можно с безальтернативным атмосферным мотором объемом 1,4 л и мощностью 95 л.с. и 132 Н⋅м крутящего момента. С ДВС работает четырехступенчатый автомат. Снаряженная масса — 1060 кг. Максимальная скорость составляет 170 км/ч.

В числе прочего машина оснащена антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой контроля устойчивости (ESC), электростеклоподъемниками и кондиционером. На автомобиль действует дилерская гарантия сроком 2 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы все плюсы и минусы обновленного кроссовера Kia Sportage.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru