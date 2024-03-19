Назван средний срок «короткого» полиса ОСАГО

РСА: чаще всего россияне оформляют «короткий» полис ОСАГО на два месяца

Средний срок действия «коротких» полисов ОСАГО по итогам первых продаж составил два месяца, среднее значение используемого страховщиками при заключении договоров понижающего коэффициента – 0,45, сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он пояснил, что средняя премия по краткосрочным полисам ОСАГО составила 3755 рублей, 62% всех договоров «коротких» полисов ОСАГО, заключенных со 2 марта, было передано страховыми компаниями в перестраховочный пул.

Изначально предполагалось, что в первую очередь такие полисы будут пользоваться спросом у таксистов, работающих не на постоянной основе, но «короткие» полисы ОСАГО, оформленные на такси, пока составили лишь 5% от общего числа договоров.

Напомним, что 2 марта вступили в силу поправки к Закону об ОСАГО, согласно которым разрешается оформлять краткосрочные полисы на период от одного дня до трех месяцев.

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Источник: «Известия»