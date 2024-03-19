Назван средний срок «короткого» полиса ОСАГО
Средний срок действия «коротких» полисов ОСАГО по итогам первых продаж составил два месяца, среднее значение используемого страховщиками при заключении договоров понижающего коэффициента – 0,45, сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Он пояснил, что средняя премия по краткосрочным полисам ОСАГО составила 3755 рублей, 62% всех договоров «коротких» полисов ОСАГО, заключенных со 2 марта, было передано страховыми компаниями в перестраховочный пул.
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Изначально предполагалось, что в первую очередь такие полисы будут пользоваться спросом у таксистов, работающих не на постоянной основе, но «короткие» полисы ОСАГО, оформленные на такси, пока составили лишь 5% от общего числа договоров.
Напомним, что 2 марта вступили в силу поправки к Закону об ОСАГО, согласно которым разрешается оформлять краткосрочные полисы на период от одного дня до трех месяцев.
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Источник: «Известия»