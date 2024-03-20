Эксперт рассказал о звуках, которые говорят о выходе из строя бензонасоса

Сигналы сбоя бензонасоса: вибрация, плавающие обороты и неуверенный пуск авто

Автомобильный эксперт Николай Киреенко поделился основными признаками неисправности бензонасоса.

Бензонасос нужен для подачи топлива из бака в двигатель и поддержания правильного давления в топливной системе. Когда он выходит из строя, мотор начинает работать нестабильно или даже перестает работать. Киреенко пояснил, какие признаки свидетельствуют о необходимости замены этой детали.

Одним из первых симптомов является частичная потеря мощности. Автомобиль может начать дергаться или внезапно замедляться из-за недостаточного давления топлива, которое бензонасос не может обеспечить, особенно при движении в гору или на высоких оборотах. Машина начинает вибрировать, а обороты – плавать.

Проблему можно заметить и при прогреве двигателя, если двигатель меняет характерный звук работы на короткое время, а затем возвращается к обычному звучанию, без перебоев и дерганий.

Износ или загрязнение бензонасоса могут также проявиться шумами: писком, скрипом или гулом, исходящими из области бензонасоса, который обычно находится в топливном баке под задними сиденьями.

Неуверенный пуск двигателя, когда приходится долго крутить стартер, может быть признаком того, что бензонасосу требуется больше времени на накачку топлива, причем это может проявляться при запуске как на холодном, так и на горячем двигателе. Однако эти признаки не всегда означают поломку именно бензонасоса, из строя могли выйти и другие детали, для уточнения «диагноза» эксперт все же советует обратиться к специалистам.

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Источник: TSN