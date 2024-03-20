Чем хороши российские «черные дыры»

Мальцев об уникальном оружии: «Можно производить как горячие пирожки, каждый год по десятку»

В России есть проект 636.3 – это дизель-электрические подводные лодки, которые отлично подходят для защиты прибрежной зоны и таких сооружений, как, например, Крымский мост, с помощью крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

Подводная лодка проекта 636.3

При этом подводные лодки проекта 636.3 являются универсальными кораблями и могут выполнять любые другие задачи.

Эти подлодки в странах НАТО прозвали «черными дырами» за их малошумность и незаметность. Но это далеко не единственный козырь кораблей. Глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Владимир Мальцев напомнил, что производить их можно в невероятных количествах.

Подводная лодка проекта 636.3

«У них есть одно преимущество: малошумность. Второе преимущество – относительная дешевизна строительства. Для строительства многоцелевой атомной подводной лодки требуется в разы больше средств. И время строительства дизельных лодок намного меньше, чем АПЛ. Если отладить производство дизельных лодок и делать их не на одном заводе, как это делается сейчас, их можно производить как горячие пирожки, каждый год по десятку, если в этом возникнет необходимость», – рассказал Мальцев в интервью ТАСС.

Эта подводная лодка может погружаться на глубины до 300 метров и находиться в автономном плавании до 45 суток.

Длина лодки «Палтуса» составляет 73 метра, а ширина – почти 10 метров.