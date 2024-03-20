В Сеть утекло фото нового кроссовера BMW

BMW представит прототип нового электрического Neue Klasse X 21 марта

BMW уже вовсю тестирует свой электрический Neue Klasse X в качестве прототипа и намерена представить его в этот четверг, 21 марта, во время ежегодной пресс-конференции.

Он станет преемником BMW iX3 и построен на основе архитектуры нового класса. Первую модель на этой исключительно электрической платформе планируется вывести на рынок в 2025 году.

В целом электрокроссовер выглядит как приподнятый BMW 3 серии Touring с агрессивным стилем.

Кроме того, похоже, BMW не собирается избавляться от традиционной почковидной решетки радиатора, впервые использованной в 1930-х годах.

До сих пор не известно, как выглядит задняя часть концепта, но кроссовер, вероятно, будет иметь более практичную заднюю дверь, что позволит сделать заднюю часть более округлой, а верхний спойлер станет продолжением крыши. Тем не менее концепт дает нам представление о новом языке дизайна BMW.

Ожидается, что внутри будет еще меньше обычных кнопок и не будет контроллера iDrive. Вместо этого вы будете управлять практически всем с центрального экрана информационно-развлекательной системы десятого поколения.

После того как кроссовер поступит в продажу в 2025 году, в 2026 году появится и электрический седан на той же платформе.

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Источник: auto-motor-und-sport.de