В Сеть утекло фото нового кроссовера BMW
BMW уже вовсю тестирует свой электрический Neue Klasse X в качестве прототипа и намерена представить его в этот четверг, 21 марта, во время ежегодной пресс-конференции.
Он станет преемником BMW iX3 и построен на основе архитектуры нового класса. Первую модель на этой исключительно электрической платформе планируется вывести на рынок в 2025 году.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
В целом электрокроссовер выглядит как приподнятый BMW 3 серии Touring с агрессивным стилем.
Кроме того, похоже, BMW не собирается избавляться от традиционной почковидной решетки радиатора, впервые использованной в 1930-х годах.
До сих пор не известно, как выглядит задняя часть концепта, но кроссовер, вероятно, будет иметь более практичную заднюю дверь, что позволит сделать заднюю часть более округлой, а верхний спойлер станет продолжением крыши. Тем не менее концепт дает нам представление о новом языке дизайна BMW.
Ожидается, что внутри будет еще меньше обычных кнопок и не будет контроллера iDrive. Вместо этого вы будете управлять практически всем с центрального экрана информационно-развлекательной системы десятого поколения.
После того как кроссовер поступит в продажу в 2025 году, в 2026 году появится и электрический седан на той же платформе.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: auto-motor-und-sport.de