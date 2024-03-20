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Большая разница цен в РФ и КНР: экономист о ценообразовании китайских автомобилей

Экономист Кабаков: В России очень большая наценка на китайские автомобили

Реализация автомобилей китайского производства происходит в России с очень большой наценкой. Об этом в пресс-центре Национальной Службы Новостей заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Рассуждая о ценообразовании на российском автомобильном рынке, он привел в сравнение цены на китайские автомобили у себя на родине, в КНР, и в РФ.

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«Сравните цены на автомобиль в Китае и такой автомобиль в России, большая разница. Куда эти все деньги уходят? Определенная наценка в условиях ограничения поставок из Европы уходит посредникам. Эта наценка просто феноменальная. Бизнесу не нужна незаконная обналичка. Там все отлично зарабатывают. Ограничение конкуренции – это кража у населения, этим стоило бы озаботиться», — подчеркнул эксперт.

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Ранее заместитель председателя Ассоциации китайских автопроизводителей в России Александр Цыпин, отвечая на вопрос: «Что в России влияет на цену автомобиля?», назвал утилизационный сбор важной составляющей ценообразования. К высокой стоимости машин из КНР приводят и особенности подхода к ценообразованию китайских производителей, которые не учитывают стоимость послепродажного обслуживания и не формируют модель дохода в рамках всего жизненного цикла, объяснил Цыпин.

Источник: nsn.fm

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
20.03.2024
Фото:Depositphotos
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