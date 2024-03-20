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Падает скорость реакции и внимание: чем фастфуд вреден для водителей
Врач Саволюк расказал, как влияет на водителей...

Падает скорость реакции и внимание: чем фастфуд вреден для водителей

Врач Саволюк расказал, как влияет на водителей еда в кафе формата «МакАвто»

Частые перекусы в кафе автораздачи формата «МакАвто» приводят к ухудшению здоровья водителей, сообщила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Она пояснила, что «автоеда» и в целом фастфуд крайне вреден для водителей, так как им в силу особенностей их деятельности необходимы быстрая реакция и концентрация внимания. В фастфуде содержится множество различных добавок, одна из них — глутамат натрия. Это самый популярный усилитель вкуса после сахара и соли.

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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Он отрицательно влияет на нервную систему, нарушая в ней процессы возбуждения и торможения. В итоге у водителей снижается скорость реакции и ухудшается концентрация на дороге.

Нервная система людей, регулярно употребляющих фастфуд и полуфабрикаты с этой добавкой, находится в сильно измененном состоянии, пояснила врач. Чем больше человек ест подобной пищи, тем сильнее страдает его нервная система, подытожила специалист.

Ранее сообщалось, что «За рулем» протестировал полноприводный BMW 740d с M‑пакетом.

Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / jcomp
20.03.2024
Фото:freepik / jcomp
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