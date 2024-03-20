Падает скорость реакции и внимание: чем фастфуд вреден для водителей

Врач Саволюк расказал, как влияет на водителей еда в кафе формата «МакАвто»

Частые перекусы в кафе автораздачи формата «МакАвто» приводят к ухудшению здоровья водителей, сообщила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Она пояснила, что «автоеда» и в целом фастфуд крайне вреден для водителей, так как им в силу особенностей их деятельности необходимы быстрая реакция и концентрация внимания. В фастфуде содержится множество различных добавок, одна из них — глутамат натрия. Это самый популярный усилитель вкуса после сахара и соли.

Он отрицательно влияет на нервную систему, нарушая в ней процессы возбуждения и торможения. В итоге у водителей снижается скорость реакции и ухудшается концентрация на дороге.

Нервная система людей, регулярно употребляющих фастфуд и полуфабрикаты с этой добавкой, находится в сильно измененном состоянии, пояснила врач. Чем больше человек ест подобной пищи, тем сильнее страдает его нервная система, подытожила специалист.

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Источник: «Газета.Ru»