Семья гонщика Михаэля Шумахера может выручить за его часы миллионы долларов

Rolex и другие часы Михаэля Шумахера уйдут с молотка на аукционе Christie's

Наручные часы одного из лучших гонщиков мира, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера будут выставлены на аукционе Christie's. Об этом пишет Bloomberg.

Аукцион приурочен к 30-летию первой победы немецкого автогонщика и состоится 13 мая текущего года в Женеве. Среди выставленных часов F.P. Journe Vagabondage 1 Model — их стоимость оценивают более чем в миллион долларов. А также швейцарские часы Audemars Piguet. Всего на аукционе продадут восемь часов Шумахера, и все они олицетворяют ключевые моменты спортивной карьеры знаменитого гонщика.

В частности, единственные в своем роде часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model были подарены Шумахеру руководителем команды Ferrari Жаном Тодтом. Механизм часов – в платиновой корпусе с логотипом Ferrari и шлемом Шумахера. Организаторы аукциона заверяют, что только один этот лот может быть продан более чем за 1,1 млн долларов (101,9 млн рублей по актуальному курсу).

Также на аукцион выставлены Audemars Piguet Royal Oak из белого золота, ценой примерно 168–270 тыс. долларов (15,5-25 млн рублей), подаренные Шумахеру за шестой чемпионский титул. А также Rolex Daytona Paul Newman, их стоимость оценивается в 224–449 тыс. долларов (20,7-41,6 млн рублей).

Напомним, прошло уже 10 лет с того момента, как Михаэль Шумахер пострадал во время катания на горных лыжах в Альпах. Это произошло в конце декабря 2013 года. На стриминговой платформе Netflix в 2021 году вышел документальный фильм, в котором жена и сын гонщика заявили, что Шумахер не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими.

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Источник: bloomberg.com