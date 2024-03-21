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Появилась революционная подвеска от Marelli

Marelli представляет свою активную электромеханическую подвеску

Итальянский производитель автокомпонентов Marelli работает над управляемой электромеханической подвеской, отзывчивой и точной. Ее появление на рынке ожидается во второй половине этого десятилетия.

Управляемая электромеханическая подвеска Marelli
Управляемая электромеханическая подвеска Marelli

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Подвеска Marelli имеет тот тип демпфирования, который долгое время изучался, но до сих пор так и не был реализован. И подвеска станет небольшой революцией в автомобильном мире.

Работы над этой электромеханической подвеской ведутся с 2017 года в сотрудничестве с Политехом Турина.

Управляемая электромеханическая подвеска Marelli
Управляемая электромеханическая подвеска Marelli

Каждый «амортизатор» состоит из небольшого электродвигателя и редуктора. Этот узел механически приводит в действие рычаги подвески. Управляется всё компьютером, который анализирует параметры движения (скорость, угол поворота...) и импульсы от каждого из приводов. Питание подвески составляет 48 В, но благодаря системе рекуперации энергии подвеска экономит заряд аккумулятора.

Управляемая электромеханическая подвеска Marelli
Управляемая электромеханическая подвеска Marelli

Новая подвеска более компактная, чем обычная, и реагирует намного быстрее – отсутствие в ее элементах жидкостей позволило сократить время реакции до миллисекунд. В результате автомобиль будет устойчивее и безопаснее.

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«Эта технология может уменьшить укачивание пассажиров, если они во время движения читают или работают на ноутбуке», – подчеркнул директор по инновациям подразделения Ride Dynamics компании Marelli Пьеро Монкьеро.

Коммерциализация подвески запланирована на вторую половину десятилетия. В настоящее время подвеска тестируется на кроссовере Alfa Romeo Tonale.

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Кирилл Панов
Фото:Marelli
Количество просмотров 1
21.03.2024
Фото:Marelli
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