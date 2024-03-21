Появилась революционная подвеска от Marelli

Marelli представляет свою активную электромеханическую подвеску

Итальянский производитель автокомпонентов Marelli работает над управляемой электромеханической подвеской, отзывчивой и точной. Ее появление на рынке ожидается во второй половине этого десятилетия.

Управляемая электромеханическая подвеска Marelli

Подвеска Marelli имеет тот тип демпфирования, который долгое время изучался, но до сих пор так и не был реализован. И подвеска станет небольшой революцией в автомобильном мире.

Работы над этой электромеханической подвеской ведутся с 2017 года в сотрудничестве с Политехом Турина.

Управляемая электромеханическая подвеска Marelli

Каждый «амортизатор» состоит из небольшого электродвигателя и редуктора. Этот узел механически приводит в действие рычаги подвески. Управляется всё компьютером, который анализирует параметры движения (скорость, угол поворота...) и импульсы от каждого из приводов. Питание подвески составляет 48 В, но благодаря системе рекуперации энергии подвеска экономит заряд аккумулятора.

Управляемая электромеханическая подвеска Marelli

Новая подвеска более компактная, чем обычная, и реагирует намного быстрее – отсутствие в ее элементах жидкостей позволило сократить время реакции до миллисекунд. В результате автомобиль будет устойчивее и безопаснее.

«Эта технология может уменьшить укачивание пассажиров, если они во время движения читают или работают на ноутбуке», – подчеркнул директор по инновациям подразделения Ride Dynamics компании Marelli Пьеро Монкьеро.

Коммерциализация подвески запланирована на вторую половину десятилетия. В настоящее время подвеска тестируется на кроссовере Alfa Romeo Tonale.