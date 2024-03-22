#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Красноярец из ревности «заминировал» автозаправку
22 марта
Красноярец из ревности «заминировал» автозаправку
В Красноярске осудят ревнивца, звонившего в...
Первую партию этих автомобилей раскупили в первый же день — называем цены
22 марта
Первую партию этих автомобилей раскупили в первый же день — называем цены
АГР: о стоимости автомобилей Solaris...
Volkswagen на полной скорости врезался в столб: пассажиры погибли
22 марта
Volkswagen на полной скорости врезался в столб: пассажиры погибли
ГИБДД: на северо-востоке Москвы в аварии...

Красноярец из ревности «заминировал» автозаправку

В Красноярске осудят ревнивца, звонившего в полицию с рассказом о бомбе на АЗС

В Красноярске завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения, обвиняемого по часть 2 статьи 207 УК РФ, а конкретно – в заведомо ложном сообщении о заминированной автозаправке.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Следствие установило, что в январе этого года мужчина сильно злоупотребил алкоголем в своей квартире, позвонил сожительнице и начал ссориться с ней на почве ревности.

«Женщина в этот время находилась на работе на одной из АЗС Кировского района краевого центра, поэтому перестала отвечать на звонки и сообщения кавалера. Это разозлило красноярца, и для привлечения внимания он решил сообщить в полицию об опасном предмете на её автозаправке», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На указанную АЗС тут же выехали оперативники, осмотрели ее и не нашли ничего опасного. Позднее сотрудники уголовного розыска разыскали и самого любителя телефонного хулиганства. Сейчас уголовное дело направлено в суд, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Источник: МВД Медиа

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik | Unsplash
Количество просмотров 1
22.03.2024
Фото:freepik | Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0