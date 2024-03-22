Красноярец из ревности «заминировал» автозаправку

В Красноярске осудят ревнивца, звонившего в полицию с рассказом о бомбе на АЗС

В Красноярске завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения, обвиняемого по часть 2 статьи 207 УК РФ, а конкретно – в заведомо ложном сообщении о заминированной автозаправке.

Следствие установило, что в январе этого года мужчина сильно злоупотребил алкоголем в своей квартире, позвонил сожительнице и начал ссориться с ней на почве ревности.

«Женщина в этот время находилась на работе на одной из АЗС Кировского района краевого центра, поэтому перестала отвечать на звонки и сообщения кавалера. Это разозлило красноярца, и для привлечения внимания он решил сообщить в полицию об опасном предмете на её автозаправке», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На указанную АЗС тут же выехали оперативники, осмотрели ее и не нашли ничего опасного. Позднее сотрудники уголовного розыска разыскали и самого любителя телефонного хулиганства. Сейчас уголовное дело направлено в суд, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Источник: МВД Медиа